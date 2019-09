On sait déjà que le Huawei Mate X 2 aura un stylet

© Let's Go Digital

Un orifice pour loger un stylet... et donc un stylet en vue pour le Mate X 2

Source : GSMArena

Alors que le lancement du Mate X approche à grands pas, la division R&D de Huawei s'active sur la conception de son remplaçant, le Mate X. Des brevets déposés auprès de l'USPTO (United States Patent and Trademark Office) et repérés par Let's Go Digital, dévoilent un emplacement pour stylet sur l'appareil.D'après les rendus publiés par le site néerlandais, basés sur les brevets déposés par Huawei, le futur smartphone pliable du géant chinois serait plus fin que le modèle actuel grâce à une batterie et des capteurs photo occupant moins de place.Fait intéressant, l'orifice dévolu à accueillir le stylet se trouve à l'emplacement du port USB-C de l'actuel Mate X. Ce dernier devra donc être déplacé à un autre endroit sur le Mate X 2.Notons que ce n'est pas la première fois que Huawei propose un stylet sur un de ses appareils mobiles. En effet, ils sont déjà présents sur plusieurs références de tablettes ainsi que sur certains smartphones de la marque, comme le Mate 20 X.