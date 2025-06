Le smartphone pliant de Xiaomi tourne bien évidemment sur une plateforme Snapdragon 8 Elite, intègre 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. Plus impressionnant : on y trouve également une batterie de 5165 mAh, rechargeable à 67W. C'est presque 10% de plus que sur le Mix Flip (4780 mAh).