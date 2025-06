Dans 15 jours, on pourra découvrir officiellement les nouveaux smartphones pliants de Samsung, à l'occasion de l'événement Unpacked. Raison pour laquelle on commence à en savoir plus sur ces appareils, à l'image de la fuite nous révélant en vidéo le design du Galaxy Z Fold 7. Et aujourd'hui, c'est une information très importante qui commence à sortir : leur prix.