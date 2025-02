Pour Samsung, il s'agit évidemment de proposer aux curieux qui n'auraient pas encore sauté le pas du smartphone pliant un Galaxy Z Flip plus abordable, au détriment d'une fiche technique un peu moins fournie.

Ici, on évoque évidemment un smartphone qui garde son côté « clapet », avec une même dalle AMOLED de 6,7 pouces. Sous le capot, on retrouverait une puce Exynos 2400, couplée à 12 Go de RAM, sans oublier un stockage interne de 256 Go.