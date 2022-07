Une nouvelle fuite suggère les prix du Samsung Galaxy Z Flip 4

Selon cette énième fuite, le Samsung Galaxy Z Flip 4 arrivera en Europe avec un prix de départ fixé à 1 080 euros. Ce montant sera appliqué à la variante 128 Go. De son côté, la version 256 Go atteindra les 1 160 euros et celle avec 512 Go de stockage pourrait grimper jusqu'à 1 280 euros. Bien entendu, il va falloir attendre une annonce officielle de la part de Samsung avant de s'emballer. Rappelons que le mobile pliant embarquera le processeur Snapdragon 8 Gen 1, une batterie de 3 700 mAh, un écran AMOLED de 6,7 pouces et une dalle AMOLED secondaire de 1,9 pouce.