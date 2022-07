Apple corrige pas moins de 37 vulnérabilités sur tous ses appareils

On apprend par ailleurs qu'Apple a patché cinq failles touchant le module SMB. Ces dernières pouvaient notamment être exploitées par une application malveillante afin d'obtenir des privilèges élevés, d'accéder à des informations sensibles et d'exécuter du code arbitraire au niveau même du kernel.

Ces correctifs sont répartis sur sept mises à jour différentes destinées aux iPhone, aux iPad, aux Mac, mais aussi à l'Apple TV et aux Apple Watch. On parle en l'occurrence d'iOS 15.6, iPadOS 15.6, macOS Monterey 12.5 (mais aussi de Big Sur 11.6.8 et Catalina 10.15.7 pour les Mac plus anciens), tvOS 15.6 et watchOS 8.7.