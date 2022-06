Galaxy Z Fold 4 : Samsung prévoit d'augmenter le stockage... et ses prix ?

Selon SamMobile, le fabricant sud-coréen proposera un stockage plus important avec son Galaxy Z Fold 4. Si des versions 256 Go et 512 Go seront en toute vraisemblance d'actualité, Samsung devrait également lancer une édition dotée d'une mémoire interne de 1 To. Ce ne sera pas une grande première pour le constructeur qui a déjà proposé un tel stockage par le passé avec son Samsung Galaxy S22 Ultra. Cela permettra sans doute de compenser la très probable absence d'un port microSD que la marque abandonne progressivement sur ses appareils.