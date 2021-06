Le Galaxy Z Fold 3 sera compatible avec le S PEN et l'UWB

Du reste, rappelons que le Galaxy Z Fold 3 devrait être le tout premier smartphone à se doter d'un appareil photo avant sous l'écran. À l'avant, nous devrions y trouver une dalle Super AMOLED de 6,2 pouces 120 Hz, et à l'intérieur un autre écran de 7,5 pouces 120 Hz également. Le smartphone serait équipé d'un SoC Snapdragon 888 et de 12/16 Go de RAM pour 256/512 Go de stockage. Il profiterait d'une certification IP dont on ignore encore la teneur, mais qui promet déjà une meilleure durabilité que les précédents modèles.

Enfin, il se murmure que le smartphone sera vendu environ 20 % moins cher que les Galaxy Fold et Galaxy Z Fold 2 qui, pour rappel, avaient été lancés à 2 020 €.