Sous le capot, le Pixel 9a serait propulsé par une version allégée du processeur Tensor G4, accompagné de 8 Go de RAM et d'un stockage variant entre 128 et 256 Go. Le coprocesseur Titan M2 serait aussi de la partie pour renforcer la sécurité des données. Gemini serait évidemment intégré à Android 15, avec un accès rapide et intuitif aux différents services IA dans toutes les applications maison du moteur de recherche. Côté connectivité, le Pixel 9a proposerait la compatibilité avec la 5G sub-6GHz, le Wi-Fi 6E et une puce Bluetooth 5.3.

Pour la batterie, le smartphone embarquerait un accumulateur de 5 100 mAh, soit une augmentation de 13 % par rapport à son prédécesseur, avec un support de la recharge sans fil et une charge filaire plus rapide.

Le smartphone bénéficierait enfin de sept ans de mises à jour logicielles, dans les clous de l'engagement de Google en matière de durabilité logicielle.

Reste à connaitre maintenant la date de lancement, probablement durant le printemps 2025, et le prix. Google pourrait être tentée de ne pas alourdir la facture, et de proposer son dernier smartphone à un prix de 499 euros en Europe.

Le Google Pixel 9a aura fort à faire cette année puisqu'il devrait affronter le prochain iPhone SE, ou iPhone 16E si la rumeur sur son nouveau nom se confirme, un tout nouveau modèle d'entrée de gamme qui proposera un nouveau design avec FaceID, un capteur 48 mégapixels et Apple Intelligence.