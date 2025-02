Jusqu'ici, on reconnaissait un téléphone Pixel grâce à sa barre de caméra bombée. C'est désormais de l'histoire ancienne. Cette dernière a, si l'on en croit la dernière fuite en date, été remplacée par un module double capteur beaucoup plus plat : « La société abandonne le capteur principal de 64 mégapixels pour un nouveau capteur principal de 48 mégapixels. Ce capteur a une ouverture f/1,7 et une taille de capteur de 1/2 pouce. L'ultra grand-angle est toujours un capteur de 13 mégapixels et une caméra frontale de 13 mégapixels. Google n'a cependant pas décidé d'ajouter un téléobjectif à la place de l'ultra grand-angle. »