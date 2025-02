Avec la montée constante des prix des iPhone, la gamme SE est devenue de plus en plus intéressante pour tous ceux accrocs à la marque à la pomme croquée. La prochaine version iPhone SE 4 est d'autant plus attendue qu'elle pourrait afficher des performances assez élevées, et qui ne seraient pas loin de celles des derniers iPhone 16. Et si vous attendiez cet appareil, vous pourriez bien ne plus avoir à patienter trop longtemps.