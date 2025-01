Fini le look vieillot avec ses énormes bordures et son bouton d'accueil. L'iPhone SE 4 embrasserait enfin la modernité avec un écran qui occupe toute la face avant. Ce changement esthétique majeur s'accompagnerait d'un passage à l'OLED, une première pour la gamme SE. L'écran de 6,1 pouces offrirait ainsi des contrastes infinis et des noirs profonds, même s'il faudra se contenter d'un taux de rafraîchissement de 60 Hz.

Côté performances, l'iPhone SE 4 ne ferait pas dans la demi-mesure. Il embarquerait la même puce A18 que les futurs iPhone 16, couplée à 8 Go de RAM. De quoi faire tourner iOS 18 et ses fonctionnalités d'intelligence artificielle sans sourciller.