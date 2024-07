L'iPhone SE 4 pourrait bien ressembler comme deux gouttes d'eau à l'iPhone 16

Quand on aime Apple, mais que l'on a un budget assez serré, on regarde assez facilement vers le smartphone le moins cher de la gamme, qui est la version SE des iPhone. Et ceux qui sont dans ce cas, et qui attendent la prochaine génération d'iPhone SE 4, ne devraient pas être dépaysés avec cet appareil, dont la sortie est prévue pour le printemps prochain. Et pour cause, il aurait la même allure que l'iPhone 16 !