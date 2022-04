Test iPhone SE 2022 : le même en mieux ?

On risque de beaucoup se répéter dans ce test, mais une nouvelle fois : Apple ne change strictement rien à la formule.

L'iPhone SE compte deux haut-parleurs (une grille et l'oreillette d'appel) qui offrent un son plutôt puissant et équilibré. Les basses ne sont certainement pas aussi présentes que sur les iPhone 13 ou évidemment iPhone 13 Pro, mais on s'en satisfait sans mal.

Ce nouveau smartphone fait toujours l'impasse sur une prise jack, et ne s'accompagne pas d'un adaptateur permettant de brancher un casque filaire. On préférera dans tous les cas passer par une solution sans-fil (l'iPhone SE prend en charge les périphériques Bluetooth 5.0 et les codecs SBC et AAC).