Les précommandes du Pixel 9a débuteront dès le 19 mars prochain, selon les informations glanées par Android Headlines, tandis que la disponibilité en magasin est prévue pour le 26 mars. Côté tarification, le Pixel 9a sera proposé à 499 dollars pour le modèle de 128 Go et à 599 dollars pour le modèle doté de 256 Go aux États-Unis. Enfin, quatre coloris seront disponibles au lancement du Pixel 9a : Obsidienne (noir), Porcelaine (beige), Iris (bleu/violet) et Pivoine (rose).

Si le prix de la variante de 128 Go restera vraisemblablement inchangé, celui de la version de 256 Go devrait toutefois subir une hausse de 40 dollars. Pour rappel, en France, le Pixel 8a avait déjà fait l'objet d'une augmentation de 40 euros par rapport au modèle précédent, le Pixel 7a.