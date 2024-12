Concernant la fiche technique, le Pixel 9a intégrera sans grande surprise un processeur Google Tensor G4, avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage par défaut. Une version 256 Go sera aussi disponible.

La vraie différence entre ce modèle et le reste de la gamme Pixel 9 sera à chercher du côté des modules caméra. Le smartphone milieu de gamme embarquera un double capteur, composé d'un principal 48 mégapixels et d'un ultra-grand-angle 13 mégapixels, ainsi que d'une caméra frontale 13 mégapixels. Pour rappel, le Pixel 9 embarque un grand-angle 50 mégapixels et un ultra-grand-angle 48 mégapixels. On peut compter sur le traitement d'image de Google pour relever la qualité des photos, mais avec quelques concessions.

La batterie du Pixel 9a aura enfin une capacité de 5 100 mAh, soit 11% plus grande que le Pixel 8a, et une charge sans-fil de 7,5W seulement, sans support de la norme Qi 2. La charge filaire montera à 23W.

Le Pixel 9a devrait être dévoilé par Google aux alentours du mois de mars 2025, et sortira quelques jours plus tard. Nous ne manquerons pas de vous livrer notre avis complet sur ce smartphone lorsque nous l'aurons en main.