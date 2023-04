Pixel 7a : voilà tout ce que l'on sait de la future pépite de Google

La famille des smartphones Pixel est réputée depuis ses débuts pour son impressionnant rapport qualité photo et prix, et le Pixel 7a ne devrait pas déroger à la règle. Google est fidèle depuis des années à un capteur Sony de 12 MP, l'IMX363, pour l'optique principale de ses smartphones. Celui-ci équipe les Pixel 5, 4 et 3 ainsi que les modèles a, dont le dernier Pixel 6a.

La firme devrait enfin revoir sa copie et améliorer le matériel à ce niveau-là, et ce serait le capteur Sony IMX787 de 64 MP qui aurait été privilégié par les ingénieurs. Ce module est embarqué sur bon nombre de mobiles chinois, notamment des marques Nubia et ZTE. Mais comme d'habitude avec Google, c'est le traitement logiciel et les optimisations qui devraient faire toute la différence pour produire des clichés de qualité.