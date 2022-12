Voilà à quoi devrait ressembler le Pixel 7a, nouvelle version accessible du smartphone signé Google

Côté design, le Pixel 7a devrait rester dans les clous des codes esthétiques mis en place par la marque pour ses Google Pixel 7 et 7 Pro. Les capteurs photo seraient toujours logés dans une barre placée en haut de l'appareil. Un choix toujours aussi clivant qui ravira les fans et exaspérera les détracteurs. Le Pixel 7a ne devrait être proposé qu'en deux coloris, noir et blanc, et ses dimensions devraient être quasiment identiques au Pixel 7.

L'écran, très vraisemblablement d'une taille de 6,1 pouces, devrait disposer d'une définition FHD+, ainsi qu'un taux de rafraîchissement à 90 Hz, une belle avancée par rapport au Pixel 6a bloqué à 60 Hz. Sous la dalle, un capteur d'empreintes s'occuperait de l'identification biométrique.

Concernant la photo, le Pixel 7a devrait disposer de deux capteurs, les IMX787 et IMX712 fournis par Sony. Le processeur Google Tensor G2 pourrait être de la partie pour offrir ses excellentes performances en matière de traitement d'image, l'un des points forts de la gamme Pixel, ainsi que la charge sans-fil, une première pour les modèles « a », mais limitée à 5 W seulement.

Le Pixel 7a ne devrait pas être dévoilé avant le printemps 2023. Google a en effet l'habitude de présenter son smartphone milieu de gamme lors de la Google I/O, un évènement dédié aux développeurs qui se tient tous les ans au mois de mai.