De ce que nous savons actuellement, le Pixel 9a devrait embarquer un écran Actua de 6,3 pouces avec un taux de rafraîchissement adaptatif de 60 à 120 Hz. Le téléphone devrait être propulsé par le chipset Tensor G4, accompagné de 8 Go de RAM et proposé en versions 128 Go et 256 Go de stockage. La batterie, d'une capacité de 5 000 mAh, supporterait la charge rapide filaire de 18 W ainsi que la charge sans fil de 7,5 W.

Côté photo, on note la présence d'un capteur principal de 48 MP, identique à celui du Pixel 9 Pro Fold, promettant ainsi des performances remarquables en basse luminosité. Selon toute vraisemblance, le Pixel 9a devrait être lancé au début du mois de mars 2025.