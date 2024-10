Jusqu'ici, le Google Pixel 9a ressemble trait pour trait à un Pixel 9, mais le constructeur aurait tout de même fait quelques concessions pour abaisser le prix de vente de son smartphone. Le produit disposerait toujours de deux caméras, mais avec un capteur principal de 48 mégapixels (contre 50 mégapixels sur le Pixel 9) et un ultra grand-angle de 13 mégapixels. La quantité de mémoire vive serait également plus chiche, avec 8 Go embarqués, contre 12 sur les modèles premium de la gamme.

La batterie disposerait enfin d'une capacité de 5 000 mAh, une augmentation de 11 % par rapport à l'excellent Google Pixel 8a, mais avec une charge bloquée à 18 watts, contre 27 pour le Pixel 9.

Le Google Pixel 9a pourrait être annoncé dès le mois de mars 2025 à un prix à partir de 499 dollars. En France, le Pixel 8a se négocie à un tarif de 499 euros, et la marque pourrait être tentée de ne pas toucher à ce palier psychologique pour inciter toujours plus d'utilisateurs à donner sa chance à cette gamme de smartphones dont les ventes sont de plus en plus soutenues.