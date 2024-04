Le Pixel 8a fait une apparition surprise dans une publicité Google sur le Net

De ce que nous savons, le Pixel 8a sera, à l'instar de ses aînés, équipé de la puce Tensor G3. Le smartphone pourra également compter sur un écran avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz (contre 90 Hz pour le Pixel 7a) et une luminosité maximale de 1 400 nits. L'appareil devrait embarquer 8 Go de RAM et sera itéré en deux variantes de stockage (128/256 Go). Enfin, notons qu'un minimum de deux coloris devraient être disponibles au lancement, à savoir bleu foncé et blanc crème.

Pour l'heure, certains rapports font état d'une éventuelle hausse des prix pour le Pixel 8a. Gageons malgré tout que celui-ci conservera son statut de smartphone abordable.