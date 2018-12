Google Fi : le service de téléphonie mobile made by Google pourrait débarquer en Europe

Zoom sur l'offre de téléphonie mobile de Google Fi

Google Fi en Europe : rien de vraiment concret pour le moment

Selon nos confrères de FrAndroid , Google aurait déposé la marqueauprès de l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), qui n'est rien d'autre que l'organisme chargé de gérer l'enregistrement des marques dans les 28 Etats membres de l'Europe.Le service de téléphonie mobile de Google lancé en 2015 est, pour l'heure, seulement déployé aux États-Unis, où il parvient déjà à faire de l'ombre aux grands noms de la téléphonie comme Verizon et AT&T.Initialement nommée Project Fi , l'offre de téléphonie made by Google est en effet relativement alléchante outre-Atlantique avec des tarifs à partir de 20$ par mois pour les appels et SMS/MMS illimités et 10$ par Go de data consommée par mois, dans la limite de 6 Gb/mois, le tout sans engagement.La facturation par Go de data consommé s'effectue par rapport à la consommation réelle, les utilisateurs sont donc remboursés s'ils n'utilisent pas la totalité de leur forfait.Bien qu'intéressant aux États-Unis, on voit tout de même mal commentpourrait s'imposer en Europe, surtout en France où les tarifs de la téléphonie mobile ont été tirés vers le bas depuis l'arrivée de Free sur ce marché. Sans oublier que Google Fi n'est pour le moment pris en charge que sur certains smartphones, même si la liste s'allonge de jour en jour.Néanmoins, Google n'a pour le moment fait qu'enregistrer sa marque auprès de l'EUIPO. Il y a donc très peu d'information concrète à se mettre sous la dent et les interrogations demeurent. Dans quels pays la multinationale compte-t-elle implanter Google Fi ? Envisage-t-elle d'adapter ses tarifs par rapport au marché local ? Il est encore trop tôt pour le savoir, mais la marque pourrait bien faire parler d'elle dès 2019.