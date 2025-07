Ce qui est intéressant à noter, c'est qu'habituellement, Apple avait tendance à diviser ses smartphones haut de gamme en deux catégories avec les version Pro d'un côté, et les versions de base et Plus de l'autre. Cette fois, il semble que la division se fasse entre l'édition standard, et les trois autres éditions plus avancées.

On voit donc qu'en passant de l'iPhone Plus à l'iPhone Air, Apple veut mettre ce dernier dans la catégorie des Pro. Est-ce une façon pour le constructeur américain d'offrir dès le départ un certain standing à un appareil qui débarque sur le marché, et de montrer qu'il n'aura pas sa finesse comme seul atout ?