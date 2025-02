iPhone 17 Pro : Apple pourrait être encore plus généreux en mémoire vive

Les rumeurs précédentes concernant les iPhone 17 Pro spéculent sur un cadre en aluminium et non plus en titane avec une façade arrière composée d'un alliage en aluminium et en verre et donc plus sobre.

L'iPhone 17 Pro Max pourrait accueillir un téléobjectif de 48 Mpx contre 12 Mpx pour l'actuel 16 Pro Max. Apple mettrait également à jour l'appareil photo avant avec un capteur de 24 Mpx.

Animé par une puce A19 Pro gravée en 3nm, le prochain fer de lance de la société introduirait une puce Wi-Fi 7 développée en interne et afficherait une dalle ProMotion 120 Hz.

Apple devrait normalement présenter les nouveautés d'iOS 19 en juin prochain à l'occasion de sa conférence WWDC annuelle. La gamme des iPhone 17 - avec un supposé iPhone 17 Air - devrait pour sa part être dévoilée en septembre, à la conférence de rentrée de la société.