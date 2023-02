iPhone 15 : vers plus de mémoire, donc plus rapide ?

Selon leurs informations, Apple pourrait augmenter la RAM allouée à chacun de ses téléphones, pour passer de 6 à 8 Go de mémoire vive. On peut légitimement penser que cette amélioration serait réservée en priorité à l'iPhone 15 Pro et à l'iPhone 15 Pro Max, qui pourrait d'ailleurs changer de nom pour s'appeler l'iPhone 15 Ultra. Cette mémoire en plus permettrait à l'iPhone d'offrir une fluidité encore plus importante, mais pourrait également servir aux capacités de traitement d'image attendues avec le prochain modèle ainsi qu'aux jeux mobiles toujours plus gourmands.

Apple pourrait par ailleurs s'appuyer sur une nouvelle technologie de mémoire vive. Toujours selon TrendForce, le constructeur pourrait passer à de la RAM LPDDR5X, alors que l'iPhone 14 Pro vient tout juste d'intégrer de la RAM LPDDR5. L'iPhone 14 est quant à lui équipé de RAM LPDDR4X.

Cette dernière rumeur doit malgré tout être prise avec des pincettes. Le changement étant très récent, Apple pourrait très bien avoir mis une option sur ces composants afin de s'arroger une quantité nécessaire aux dizaines de millions de téléphones produits chaque année, mais ne préparerait leur intégration aux iPhone qu'en 2024.