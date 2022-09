Quelle puce dans les iPhone 14 et iPhone 14 Pro ?

On aurait pu croire que l'iPhone 14 et le 14 Plus (le même smartphone avec un écran de 6,7 pouces, contre 6,1 pour le précédent) embarqueraient la même puce. Mis à part l'iPhone 5C en 2012, qui recyclait le processeur A6 de l'iPhone 5, Apple ne fait normalement pas de différences entre les gammes et propose le même processeur sur l'ensemble de ses derniers iPhone.

Cette année pourtant, les choses changeraient, et l'iPhone 14 proposerait un SoC Apple A15 Bionic. Néanmoins, les dernières informations en notre possession indiquent qu'Apple ne réutiliserait pas pour autant la puce présentée l'année dernière.

Ce nouvel A15 Bionic amélioré pourrait apporter quelques optimisations en interne et des améliorations de performances du modem. La puissance graphique serait également améliorée par rapport à la puce de l'iPhone 13. Pour rappel, son SoC proposait 4 cœurs GPU, contre 5 pour l'iPhone 13 Pro. L'iPhone 14 pourrait donc cette année profiter d'un cœur GPU en plus pour offrir davantage de puissance graphique à ses utilisateurs dans les applications et les jeux. Il proposerait ainsi une amélioration sensible qui justifierait l'achat d'un nouveau smartphone, tout en faisant quelques économies sur le coût de ses composants au passage.

