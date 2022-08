Quelle puce dans quel iPhone 15 ? A16 ou A17 ? Les choses se précisent

Cette solution permet à Apple de faire d'une pierre deux coups : limiter l'impact de la pénurie de composants (TSMC, le fondeur des SoC Apple Silicon, ayant du mal à suivre…), tout en échelonnant un peu plus son offre. Les utilisateurs avancés seront donc toujours plus encouragés à opter pour les modèles Pro, détenteurs des toutes dernières nouveautés, y compris en termes de puissance, tandis que les iPhone « non Pro » s'adresseront de manière plus marquée encore au grand public.

Quoi qu'il en soit, les futures puces A17 Bionic seront logiquement gravées suivant le nouveau procédé 3 nm de TSMC, qui devrait commencer à être exploité fin 2022. Comme à chaque changement de finesse de gravure, nous devrions profiter d'une meilleure efficacité énergétique et d'un bond en avant plus ou moins important en termes de performances. Pour rappel, les puces A16 Bionic attendues sur les iPhone 14 Pro devraient pour leur part se contenter une nouvelle fois de la gravure en 5 nm de TSMC, déjà employée par les puces A15 des iPhone 13/13 Pro.