iPhone 15 et 15 Plus : vers un nouveau module photo, avec quelles capacités ?

Jugés trop chers par rapport à des évolutions technologiques presque invisibles, les consommateurs ont préféré cette année faire un effort financier supplémentaire pour s'offrir les modèles Pro, plus avancés sur le plan de la photographie et des performances, et proposant un design rafraîchi avec l'apparition de la Dynamic Island.

Dans le détail, c'est le chiffre de vente de l'iPhone 14 Plus qui souffre le plus. Malgré son grand écran de 6,7 pouces, le smartphone ne trouve pas son public, et plusieurs bruits de couloir indiquent qu'Apple a quasiment arrêté la production de ce modèle pour l'heure, le temps de vider ses stocks.

Le constructeur semble vouloir changer la donne dès cette année et aurait pour objectif de rendre ses deux iPhone 15 et 15 Plus plus séduisants avec des évolutions notables et visibles sur le sujet de la photographie.