iPhone 13 : mise à jour mineure sur le bloc photo et mode « cinematic video »

Reste que le plus intéressant semble devoir être l'intégration d'une évolution du mode Portrait. Mise en place en 2016 à la sortie de l'iPhone 7 Plus, cette fonction est rapidement devenue un atout majeur : l'idée était « simplement » de mettre un sujet en perspective grâce à une certaine accentuation de ses contours et, surtout, à un effet de flou sur le fond.