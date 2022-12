Baisse des prix de la gamme iPhone 15 ? Il semblerait qu'Apple veuille revoir ses tarifs

Depuis le mois de septembre, Apple propose sa toute nouvelle gamme d'iPhone 14, laquelle est composée de l'iPhone standard, de la nouvelle déclinaison Plus, sans oublier un tandem d'iPhone 14 Pro et Pro Max. Si cette gamme-là semble connaître un certain succès, il semblerait que l'iPhone 14 classique et le modèle Plus aient beaucoup plus de mal à convaincre.