iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max : pourquoi les prix augmenteront ?

Ainsi, les deux versions les plus chères seront vraisemblablement vendues pour 100 dollars de plus. Il va probablement falloir tabler sur 1 099 dollars pour l'iPhone 14 Pro (999 dollars pour l'iPhone 13 Pro) et 1 199 dollars du côté de l'iPhone 14 Pro Max (contre 1 099 dollars sur l'iPhone 13 Pro Max). Le modèle de base débutera quant à lui à 799 dollars et l'intermédiaire iPhone 14 Max à 899 dollars. Ces deux derniers conserveront donc les tarifs qui étaient appliqués à l'iPhone 13 Mini et à l'iPhone 13 à leur lancement.