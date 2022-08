Pas de changements en vue pour le stockage de l'iPhone 14 Pro ?

Le 10 août dernier, la société de recherche TrendForce expliquait que les iPhones 14 Pro et Pro Max incluraient au minimum 256 Go de mémoire interne. Des versions 512 Go et 1 To étaient également évoquées à cette occasion. Cependant, l'analyste Jeff Pu ne partage pas le même avis. D'après lui, Apple proposera bien des éditions 128 Go pour les mobiles les plus chers de la gamme.