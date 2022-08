Une fonctionnalité attendue de longue date devrait bien arriver sur l'iPhone 14 Pro

Cela fait maintenant de nombreux mois que la rumeur court sur Internet : les écrans des iPhone 14 Pro et Pro Max seraient dotés d’un affichage Always On. Pour cette nouvelle génération de smartphones, cette fonctionnalité, qui existe depuis maintenant de nombreuses années du côté de la concurrence, reprendrait le même fonctionnement que pour l’Apple Watch. En d’autres termes, plutôt que de s’éteindre intégralement, l’iPhone 14 Pro verrait son écran s’assombrir au maximum tout en masquant certains éléments, cela étant dans le but d’économiser la batterie.