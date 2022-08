L'écran "toujours allumé" de l'iPhone ressemblerait à ça

Ce mode serait par contre réservé aux seuls iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max. Apple semble bien décidé cette année à différencier ses deux gammes de smartphones. Les modèles « Pro » hériteraient en plus de ce mode Always On d'un nouveau processeur A16 ainsi que de la disparition de l'encoche Face ID, remplacée par un poinçon un peu plus discret.