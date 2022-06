iOS 16 : l'affichage Always On serait réservé aux iPhone 14 Pro

Depuis maintenant quelques heures, les développeurs peuvent s’essayer à la nouvelle version du système d’exploitation mobile d’Apple. Si la firme de Cupertino n’a pas encore officiellement mentionné la présence d’un mode « Always On » dans ses futurs iPhone, le site 9to5Mac a cependant découvert diverses références à cette technologie dans le code d'iOS 16, laissant bien présager que son arrivée ne serait désormais plus qu’une question de temps.