iOS 16 : votre iPhone sera-t-il compatible avec la future mise à jour d'Apple ?

Autant d'appareils jugés trop anciens par Apple, qui restreint cette fois son sésame aux iPhone lancés au cours des 5 dernières années « seulement ».

Comme le précise DigitalTrends, la marque à la pomme met aussi de côté son iPod Touch, dont le dernier modèle, en décrépitude, a été retiré du catalogue d'Apple le mois dernier.

En fin de compte, Apple déploiera iOS 16 sur les iPhone 8 et 8 Plus, les iPhone SE de deuxième génération (ou plus récents), l'iPhone X, les iPhone Xr, Xs et Xs Max, les iPhone 11, 11 Pro et 11 Pro Max, les iPhone 12, 12 Mini, 12 Pro et 12 Pro Max ainsi que les iPhone 13, 13 Mini, 13 Pro et 13 Pro Max. Bien entendu, les iPhone 14 et 14 Pro seront également concernés, puisqu'iOS 16 y sera installé par défaut.