Apple stoppe la production de l'iPod touch et met fin à sa gamme de baladeurs

En 2001, quand Steve Jobs introduit l'iPod premier du nom, la presse et les fans de la marque sont dubitatifs face à ce baladeur accompagné d'une roulette et d'un disque dur pouvant contenir 1000 chansons. Si les premières ventes sont poussives, les modèles suivants et ses déclinaisons comme l'iPod nano, l'iPod shuffle puis l'iPod touch et l'émergence de la musique en ligne vont propulser l'iPod au sommet des ventes et assurer le chiffre d'affaires de la marque durant une décennie.

Avec sa famille de produits, Apple va également proposer une plateforme d'achat de musique, l'iTunes Music Store, qui offrira aux maisons de disque une riposte légale et simple d'utilisation face au piratage qui prenait de plus en plus d'ampleur alors qu'Internet entrait dans les foyers. La marque proposera plus tard des clips vidéos, des épisodes de séries TV et mêmes des jeux jusqu'à l'apparition de l'iPhone et de l'iPod touch, et avec eux de l'App Store.

L'iPod touch était jusqu'à aujourd'hui le dernier représentant de la gamme iPod, et surtout le seul à pouvoir accéder à Apple Music alors que le streaming musical est aujourd'hui le mode de consommation préféré des utilisateurs, et principalement sur smartphone. L'arrêt de l'iPod touch est donc logique mais Apple tourne malgré tout une page importante de son histoire.