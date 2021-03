Apple stoppe la production du HomePod pour laisser la place au Mini

L'enceinte connectée avait été présentée en juin 2017 lors de la conférence WWDC. Alors que l'on attendait un concurrent au modèle Echo d'Amazon, Apple avait surpris son monde en proposant une enceinte pensée avant tout pour la diffusion de musique.

L'appareil est équipé de sept haut-parleurs et d'un woofer, accompagnés de six micros pour la reconnaissance vocale et la calibration audio. Le HomePod est en effet capable d'adapter la restitution sonore automatiquement en fonction de son emplacement et de la position des murs. Un accéléromètre permet à l'enceinte de savoir si elle a été déplacée afin de relancer automatiquement la procédure de calibration.

La qualité sonore avait été d'ailleurs saluée à la fois par la presse et les premiers utilisateurs mais le HomePod n'a pas convaincu le grand public. Si Apple n'a jamais donné de chiffres, les différents analystes s'accordent à dire que les ventes de l'enceinte ont été décevantes.