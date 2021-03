Avec la Roam, Sonos présente une mini enceinte IP67 compatible avec son écosystème multiroom

L'enceinte est reconnue par l'application S2 (concernant tous les modèles récents), ce qui lui permet de fonctionner en multiroom, de faire le lien avec différents services de streaming, de radio et, bien sûr, de se

configurer avec les assistants vocaux Google Assistant ou Alexa (via un

ensemble de microphones). Pour les utilisateurs Apple, le modèle intègre également la compatibilité Airplay 2. Un avantage non négligeable sur la concurrence donc, puisque la Roam peut se comporter comme une enceinte connectée de salon classique, puis basculer en Bluetooth une fois dehors.