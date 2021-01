Sony dévoile ses enceintes RA5000 et RA3000 équipées de la technologie Sony 360 Reality Audio

Via Wifi, les enceintes sont compatibles avec les protocoles Chromecast et Spotify Connect, ainsi qu'avec les applications Google Home (gestion Multiroom par exemple) et Amazon Alexa, permettant également une prise en charge des deux assistants vocaux. A priori pas d'Airplay 2, et aucun mot sur le protocole UPnP/DLNA. Dans les spécifications, Sony évoque également un fonctionnement avec 360RACAST. Sans être nommé, il est possible que cela désigne le futur service de streaming vidéo (mais sans doute orienté autour de la musique live) compatible 360 Reality Audio (technologie de son 3D de Sony que nous avions testé).