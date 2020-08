Yamaha présente 2 nouvelles barres de son : SR-B20A et SR-C20A

La SR-B20A (910 x 53 x 131 mm pour 3,2 kg sur la balance) profite de deux amplificateurs. Le premier se charge des graves, l'autre du couple medium/aigus, nous dit le communiqué. L'enceinte dispose pour le reste de la technologie de son 3D virtuel DTX VirtualX, et embarque en tout deux haut-parleurs graves de 75 mm, deux medium de 55 mm et enfin de deux tweeters de 25 mm pour les aigus. Ce modèle se destine avant tout au salon pour le visionnage de films, avec une puissance de 120 W.

La SR-C20A est pour sa part plutôt conçue pour le bureau, dans un format nettement plus compact limité à 600 x 64 x 94 mm pour 1,8 kilos. Ici la puissance de sortie se limite à 100 W et il faut faire l'impasse sur le son 3D, même si la fonction Mix Up permet toujours de simuler un son multicanal.

Côté disponibilités, Yamaha lancera ses SR-B20A et SR-C20A à 299 euros toutes les deux, pour une commercialisation devant débuter en septembre prochain.