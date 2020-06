Philips travaille avec DTS pour une solution audio sans-fil entre le téléviseur et les barres de son

Protocole de diffusion audio et application (Android, iOS, Windows et même Kindle Fire) lancé en 2012, le DTS Play-fi est l'équivalent des

systèmes multiroom que l'on pourrait retrouver chez Sonos ou encore le HEOS de Denon. Toutefois, celui-ci tente de s'ouvrir à plus de fabricants (29 à l'heure actuelle) tout en allant plus loin sur la qualité audio. Ainsi, des constructeurs comme Pioneer/Onkyo, Klipsch, ainsi que nombre de constructeurs hi-fi (Rotel, Polk, McIntosch, Martin Logan, Quad, etc.) intègrent déjà ce système multiroom dans leurs enceintes et barres de son.