Avec DTS Clear Dialogue, le but est de permettre aux spectateurs de contrôler leur expérience audio, et ainsi d'améliorer la bonne compréhension des dialogues. On peut également créer des profils personnalisés avec des paramètres de dialogue et de non-dialogue, pour tenir compte des déficiences auditives, des environnements d'écoute ou encore des préférences audio de chacun.