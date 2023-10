L'IA s'invite dans votre salon : Bose dévoile sa nouvelle barre de son pour une connectivité facile

Afin de permettre aux amateurs de home-cinema de profiter pleinement de leurs films et séries préférés, Bose propose cette nouvelle Smart Ultra Soundbar (qui succède à la Smart Soundbar 900). Celle-ci promet non seulement un rendu audio aérien, réaliste et immersif, mais aussi un mode Dialogue, qui promet de venir intelligemment équilibrer les voix et les effets sonores, afin de toujours conserver un rendu vocal net et précis.