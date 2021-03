Bluesound présente Pulse SoundBar+, sa nouvelle barre de son Dolby Atmos

À bord, cette nouvelle barre de son embarque un total de huit haut-parleurs et peut être associée à un caisson de basses Pulse Sub+ en cas de besoin. La Pulse SoundBar+ dispose d'une prise HDMI eARC, d'un module Bluetooth et Wi-Fi, d'un port USB et est compatible avec Apple AirPlay 2. Elle est animée par un processeur ARM Cortex A53.

Selon Bluesound, cette nouvelle Pulse SoundBar+ « est à l'audio ce que la télévision 8K est à la vidéo », rien que ça !