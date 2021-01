Denon Home 550 : une nouvelle barre de son compatible Dolby Atmos et DTS:X

À celles et ceux qui ne souhaitent pas s'encombrer d'un amplificateur AV et des nombreuses enceintes nécessaires au fonctionnement d'un (bon) home-cinéma, Denon proposera bientôt cette nouvelle barre de son nommée Home 550.

Selon le constructeur, cette dernière allie à la fois compacité et hautes performances, et peut être utilisée de manière autonome, ou en combinaison avec d'autres enceintes Denon Home. Elle est également compatible avec le caisson de basses sans fil DSW-1H pour ceux et celles qui souhaitent faire vibrer les murs.