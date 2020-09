Yamaha prépare l'avenir et présente 2 nouveaux amplificateurs 8K

Yamaha mentionne ainsi une compatibilité avec Variable Refresh Rate (VRR), Auto Low Latency Mode (ALLM), Quick Media Switching (QMS), Quick Frame Transport (QFT) et eARC. Le RX-V4A disposera de quatre de ces entrées HDMI 2.1 et d'une sortie, contre sept entrées (dont trois en HDMI 2.1) et une sortie sur le RX-V6A. Tous deux supportent les formats HDR 10+ et HLG. Le RX-V6A décode en plus le Dolby Atmos et le DTS-X, et il dispose d'une entrée phono.