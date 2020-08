L'Android TV signée Google, nom de code Sabrina, ne devrait pas tarder à sortir (au moins aux USA)

Il y a quelques semaines, nous vous avions déjà présenté des visuels qui révélaient le design tout en rondeur de « Sabrina », le nom de code donné à cette clé HDMI qui irait concurrencer le Fire TV Stick d'Amazon.

Selon 9to5Google, Google aurait soumis à la FCC deux produits présentés sous les références GZRNL et G9N9N. Le premier est décrit comme un « appareil de diffusion multimédia interactif » et correspondrait à la box TV. Les spécifications publiées par l'agence gouvernementale indiquent également que le produit ne sera compatible qu'avec les protocoles Bluetooth et Wi-Fi.

La référence G9N9N renvoie quant à elle à un appareil sans-fil qui pourrait être la télécommande associée. La présence d'un capot pour l'alimentation, probablement pour y placer les piles, confirmerait ces suppositions.

Ne reste plus qu'à connaitre la date de lancement et le prix de Sabrina. Google pourrait profiter de la présentation du Google Pixel 5, qui se tiendrait au début du mois d'octobre, pour annoncer dans la foulée la disponibilité de sa nouvelle box Android TV.