Google TV : la télécommande introuvable, c'est bientôt de l'histoire ancienne !

Le nouveau Chromecast de Google est une belle petite surprise, quand bien même il y a toujours des choses à discuter. Vu son positionnement tarifaire, nous pouvons dire que l’investissement est pertinent s’il s’agit de redonner un coup de jeune à un téléviseur, de combler les lacunes d’un OS trop bridé (les utilisateurs de téléviseurs Panasonic se reconnaitront peut-être), ou pour profiter de manière simple de tous vos services où que vous soyez. Le minimalisme et le caractère nomade du Chromecast sont en effet de sacrés atouts par rapport à un boitier multimédia.



La nouvelle interface Google TV, ainsi que la télécommande, marque un virage certain pour le Chromecast. L’idée en place est appréciable, même si elle gagnera sans doute à s’améliorer dans les semaines et mois à venir ; avec de nouvelles applications (Apple TV, Stadia, Salto) et on l’espère avec des améliorations au niveau de l’interface pour que l’idée de ne plus avoir à lancer chaque application soit effective.



Enfin, on ne manquera pas de souligner l’absence de l’adaptateur Ethernet, un élément qui peut s’avérer important sur votre connexion Wi-Fi n’est pas des plus stables. Google fournit certes une télécommande désormais, mais le RJ 45 manque cruellement à l’affaire.



Pour 69,99 €, le Chromecast avec Google TV offre finalement une solide expérience. Quelques ralentissements sont parfois à noter, mais rien qui n’impacte l'expérience de manière trop importante.