Qu'est-ce que Google TV et va t-il remplacer Android TV ?

Google TV n'est pas un nouveau système d'exploitation mais un écran d'accueil entièrement repensé autour du contenu. Il ne remplace pas Android TV, toujours à l'oeuvre sur le nouveau Chromecast ou sur les TV connectées des différents constructeurs partenaires, mais améliore l'expérience offerte aux utilisateurs.

Pour cela Google a décidé de ne plus mettre en avant les applications mais les films, les séries et les vidéos. En lançant Google TV on arrive sur un onglet "Pour vous" qui rassemble les contenus les plus populaires sur les différents services de streaming vidéo, ceux en cours de lecture ou encore des recommandations basées sur ses visionnages récents. Les contenus seront aussi classés selon différentes thématiques comme par exemple "comédie romantique", "films de guerre" ou encore "films avec Batman".

Il est également possible d'ajouter des titres à sa liste de lecture depuis la TV mais aussi depuis son smartphone ou sa tablette. Pour cela l'application Google Play Films & TV va se mettre à jour pour devenir Google TV, avec une toute nouvelle interface inspirée de celle développée pour les téléviseurs.